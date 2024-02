EZB-Aufsicht mahnt Banken zu Wachsamkeit

Die EZB-Bankenaufsicht mahnt Geldhäuser im Euroraum angesichts eines unsicheren Umfelds zu Wachsamkeit. Banken seien "heute besser kapitalisiert und widerstandsfähiger als zu Beginn der Bankenunion vor zehn Jahren", bilanzierte die seit 1. Jänner 2024 amtierende Chefin der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), Claudia Buch, laut im Voraus veröffentlichtem Redetext am Montag in Brüssel. "Aber es gibt keinen Grund zur Selbstzufriedenheit", sagte Buch.

"Der Strukturwandel in der Realwirtschaft, neu auftretende Risiken, die Digitalisierung und der verstärkte Wettbewerb können die Geschäftsmodelle der Banken in Frage stellen", führte Buch aus, die vor ihrer Berufung auf den EZB-Posten Vize-Präsidentin der Deutschen Bundesbank war. In letzter Zeit hätten die Institute von den gestiegenen Zinsen profitiert und höhere Gewinn gemacht. "Dies bietet den Banken die Möglichkeit, ihre Widerstandsfähigkeit durch den Aufbau von Kapitalpuffern und stabilen IT-Infrastrukturen zu erhöhen."