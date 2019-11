Ex-Meinl-Bank: Lizenzentzug vorläufig aufgehoben

Die AAB Bank plant in den kommenden Tagen, den normalen Bankbetrieb wieder aufzunehmen. "Das wird einige Tage in Anspruch nehmen“, so Ex-Vorstand Samira Softic via Aussendung, „nachdem uns zahlreiche Geschäftspartner im Zahlungs- und Wertpapierbereich sofort nach Bekanntwerden der EZB Entscheidung die Geschäftsverbindung aufgelöst und Systemzugänge gesperrt hatten. Das muss erst wieder repariert werden.“



Von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gab es auf APA-Anfrage noch keine Stellungnahme dazu.