Europas Leitbörsen am Nachmittag weiterhin stark unter Druck

Unterdessen entwickeln sich die USA immer mehr zum neuen Epizentrum der weltweiten Coronavirus-Pandemie. Einer Prognose zufolge befürchtet das Weiße Haus mittlerweile zwischen 100.000 und 240.000 Tote in den USA durch das Coronavirus. "Die nächsten zwei oder drei Wochen werden zu den schwierigsten gehören, die wir in diesem Land jemals hatten", kündigte der US-Präsident Donald Trump in einer Pressekonferenz an.

Düstere Erwartungen

Konjunkturdatenseitig steht zur Wochenmitte neben den bereits veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes in Europa auch der ISM-Index des verarbeitenden Gewerbes in den USA im Fokus. Die Experten rechnen hierbei mit einem deutlichen Rücksetzer von 5,6 Punkten auf 44,5 Zähler.

Daneben steht in den USA am Nachmittag auch der ADP-Report zur Stellenentwicklung im März an. Vor dem Hintergrund der rasant gestiegenen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche werden auch hier düstere Zahlen erwartet. Aufgrund des nationalen Shutdowns um gegen das Coronavirus anzukämpfen erwarten die Analysten im Mittel einen Stellenabbau von 150.000 Arbeitsplätzen. Im Vormonat hatte es noch einen Stellenaufbau von 183.000 Arbeitsplätzen gegeben.

Luftfahrt unter Druck

Im Euro-Stoxx-50 erwiesen sich einmal mehr die besonders vom Coronavirus betroffenen Titel der Luft- und Raumfahrt wenig gesucht. Die Aktien des europäischen Flugzeugherstellers Airbus verlor am frühen Nachmittag rund 9,23 Prozent. Der französische Aeronautikkonzern Safran notierte ebenso mit deutlichen Abschlägen von 12,30 Prozent.