„Österreich lebt wie kein anderes Land vom Export. Der Verkauf unserer Produkte in die ganze Welt ist die entscheidende Frage für unseren Wohlstand und für unsere Wettbewerbsfähigkeit“, sagte Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) am Montag bei der Präsentation der Außenhandelsbilanz 2025. „Mehr als 50 Prozent unserer Wirtschaftsleistung hängen vom Export ab. Wir leben in einer Zeit, in der sich der Welthandel so schnell wie noch nie verändert.“

Es ist eine schlechte Nachricht, dass die Exporte um 0,5 Prozent auf 190,1 Milliarden Euro gesunken und die Importe um 4,1 Prozent auf 196,7 Milliarden Euro gestiegen sind.

„Wir haben einen massiven Anstieg der Importe aus China mit fast 14 Prozent und einen massiven Rückgang der Exporte in die USA mit 20 Prozent“, sagt der Minister. „Die USA treten immer protektionistischer auf und China übersubventioniert seine Waren.“ Nachsatz: „Europa darf kein Ramschplatz für Billigprodukte aus China werden.“ Aus China werden aber auch Maschinen und Fahrzeuge sowie bearbeitete Produkte wie Stahl importiert. Das Handelsdefizit mit China beträgt 12,54 Milliarden Euro und das mit Deutschland 7,21 Mrd. Euro. Dabei ist Deutschland Österreichs größter Absatzmarkt, aber er schwächelt.