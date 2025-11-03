Euro-Inflation unter Kontrolle: OeNB-Chef Kocher sieht "komfortable" Lage für EZB

Europa hat nach wie vor ein veritables Wachstumsproblem, wenn auch in vielen Bereichen eine „leicht bessere Tendenz“ zu sehen sei. Aber vor allem ist das Inflationsgespenst im Durchschnitt der Euroländer mit 2,1 Prozent gebannt.

Für die Europäische Zentralbank (EZB) sei das eine „komfortable Situation“, wie Nationalbank-Gouverneur Martin Kocher am Montag vor Journalisten erklärte. Soll heißen: Wenn die neuen Prognosen im Dezember kein völlig neues Bild für 2026 zeigen, wird die EZB wohl für längere Zeit die Füße still halten und die Leitzinsen im Euroraum nicht weiter absenken.

Für Österreich ist das freilich eine weniger komfortable Situation. Denn das Wachstum ist hierzulande noch niedriger als im Euroraum, was eigentlich für eine Zinssenkung sprechen würde, um die Konjunktur anzukurbeln. Aber die Inflation ist in Österreich mit 4,0 Prozent wiederum doppelt so hoch wie in der Eurozone, was wiederum für eine Zinsanhebung sprechen würde.

Strukturelle Probleme

Die Geldpolitik der Zentralbank könne die strukturellen Probleme der europäischen Wirtschaft ohnehin nicht lösen, sagt Kocher sinngemäß. Dazu bräuchte es schon Fortschritte etwa bei der Kapitalmarkt- oder Bankenunion oder Fortschritte im Kampf gegen so machen Abhängigkeiten Europas ...