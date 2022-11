EU will Schuldenregeln flexibilisieren - sprich aufweichen

Die EU-Kommission wird am Mittwoch VorschlĂ€ge zur Reform der europĂ€ischen Schuldenregeln vorlegen, die den Staaten laut Insidern mehr Mitspracherechte einrĂ€umt. Demnach soll es den Mitgliedstaaten ermöglicht werden, einen spezifischen Schuldenabbau-Pfad auszuhandeln. Wie viel Zeit ihnen dafĂŒr letztlich eingerĂ€umt wird, soll danach von Reformen und Investitionen abhĂ€ngen.

So könne eine vierjÀhrige Frist bei entsprechenden Voraussetzungen auf sieben Jahre ausgedehnt werden. EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni hatte bereits signalisiert, dass bei der Reform mehrere Ziele miteinander verbunden werden sollten.

So sollten Schuldenabbaupfade stĂ€rker verwoben werden mit konkreten Investitionen oder Reformen. DafĂŒr mĂŒssten die LĂ€nder dann aber auch stĂ€rker in die Pflicht genommen werden, hatte der Italiener gemahnt. Laut den Insidern sollen Strafen bei VerstĂ¶ĂŸen gegen die AbbauplĂ€ne weniger hoch ausfallen als bisher vorgesehen, dafĂŒr aber einfacher umzusetzen sein. Der sogenannte EU-StabilitĂ€tspakt begrenzt die Neuverschuldung von EU-Staaten auf drei Prozent und die Gesamtverschuldung auf 60 Prozent ihrer Wirtschaftsleistung. Gegen die Regeln wurde in der Vergangenheit aber immer wieder verstoßen, ohne dass dies spĂŒrbare Konsequenzen fĂŒr SchuldensĂŒnder wie Frankreich, Spanien oder Portugal gehabt hĂ€tte. Insbesondere Frankreich und Italien hatten sich dafĂŒr eingesetzt, Reformen und Investitionen einen grĂ¶ĂŸeren Stellenwert bei den Schuldenabbau-PlĂ€nen einzurĂ€umen.

Der EU geht es bei der Reform auch um eine Vereinfachung und bessere Durchsetzung der Regeln. Allerdings sind die Schuldenquoten in der Corona-Pandemie massiv gestiegen, sodass die bisherigen Abbauziele immer schwieriger werden. Wie die "Welt" meldet, sollen die VorschlĂ€ge unter dem Titel "Kommunikation zur Reform des Wirtschaftspolitischen Steuerungsrahmens" zusammengefasst werden. Die zentralen Marken des Maastricht-Vertrags sollen demnach laut dem Entwurf unangetastet bleiben: "Die im Vertrag festgelegten Referenzwerte eines Haushaltsdefizits von 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und einer Schuldenquote von 60 Prozent des BIP bleiben unverĂ€ndert", heißt es demnach gleich am Anfang der AusfĂŒhrungen. Darauf hĂ€tten fiskalisch konservative LĂ€nder wie Österreich und Deutschland bestanden.