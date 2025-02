EU will Lieferkettengesetz deutlich aufweichen

Ende Jänner hatte die EU-Kommission ihre Pläne zum Bürokratieabbau bekanntgegeben. 25 bis 35 Prozent der Berichtspflichten für Firmen sollen wegfallen. Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, sollen in der kommenden Woche erste Maßnahmen eingeleitet werden.

So ist eine Aufweichung der Lieferketten-Richtlinie geplant. Daneben sollen weniger Unternehmen als bisher geplant zur Berichterstattung über Nachhaltigkeit verpflichtet werden.

Ein an die Öffentlichkeit gelangter Vorschlagsentwurf sieht vor, dass Unternehmen künftig nur noch direkte Lieferanten und Tochtergesellschaften dahingehend überprüfen müssen, ob sie Standards wie das Verbot von Kinderarbeit und Ausbeutung einhalten. Bisher galt dies für Lieferanten über die gesamte Lieferkette hinweg.

Am kommenden Mittwoch will die Kommission auch ein Paket für die Industrie vorstellen. Neben einem

An Klimazielen wird festgehalten

Bei all den Maßnahmen hält die EU-Kommission an dem Ziel fest, die Staatengemeinschaft bis 2050 klimaneutral zu machen - also nicht mehr Treibhausgase ausstoßen als auch wieder gebunden werden können.

Auch an dem Zwischenziel einer Reduktion der Treibhausgase um 90 Prozent bis 2040 soll festgehalten werden. Dafür soll es auch einen bindenden Gesetzesvorschlag geben. Bislang ist das Zwischenziel nur eine Empfehlung der EU-Kommission.