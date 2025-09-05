Wirtschaft

Verstöße gegen Wettbewerb: EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google

2,95 Mrd. Euro wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln.
05.09.25, 17:39
Die EU-Kommission verhängt gegen Google wegen Verstößen gegen Wettbewerbsregeln im Werbegeschäft eine Strafe von 2,95 Milliarden Euro

Der US-Konzern habe eigene Online-Werbedienstleistungen zum Nachteil konkurrierender Anbieter bevorzugt, teilte die Brüsseler Behörde mit. Google kündigte umgehend an, gegen die "ungerechtfertigte" Strafe vorgehen zu wollen.

