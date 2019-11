EU: Streit um steuerfreien Schnaps

Ob deshalb der Obstler-Konsum steigen wird, bleibt abzuwarten. 2017 trank jeder Österreicher im Durchschnitt 3,1 Liter Spirituosen.

In den drei baltischen Staaten lag der Pro-Kopf-Verbrauch mehr als drei Mal so hoch – Europas Spitzenwert lässt sich in Lettland ermitteln. Dort werden pro Jahr und Kopf 11,2 Liter Hochprozentiges (in Fertigware) getrunken. In Bulgarien werden im Schnitt 11 Liter getrunken, in der Slowakei 8,4 Liter.