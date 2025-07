EU-Kommission plant offenbar neue Steuer für Konzerne

Um neue Einnahmequellen zu erschließen will die EU-Kommission globale Konzerne stärker in die Pflicht nehmen. Wie die Financial Times unter Berufung auf einen Entwurf berichtet, soll eine neue Steuer für umsatzstarke Unternehmen eingeführt werden.

Die Abgabe solle für alle Unternehmen gelten, die in der EU tätig sind und einen Nettoumsatz von mehr als 50 Millionen Euro erwirtschaften. Die Steuer soll unabhängig vom Hauptsitz der Konzerne gelten