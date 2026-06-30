Schutz der Stahlindustrie: EU senkt Einfuhrquoten für Stahl deutlich

Zum Schutz europäischer Stahlhersteller hat die EU-Kommission die jährlichen zollfreien Einfuhrquoten der EU gesenkt. Diese werden um 47 Prozent auf 18,3 Mio. Tonnen gekürzt, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Für 26 Kategorien von in die EU eingeführten Stahlerzeugnissen wird zudem ein Zoll von 50 Prozent außerhalb dieser Quoten eingeführt. Die am Mittwoch in Kraft tretenden Regeln sollen die Auslastung der Stahlkapazitäten im Staatenbund auf 80 Prozent erhöhen.

Der europäische Stahlverband Eurofer erklärte jedoch, dass die Regeländerung angesichts der schwachen Nachfrage die Kapazitätsauslastung möglicherweise nur auf 73 bis 75 Prozent steigern werde, gegenüber derzeit rund 67 Prozent. Die Stahlhersteller der EU könnten voraussichtlich rund 15 Millionen Tonnen mehr produzieren, sagte Axel Eggert, Generaldirektor von Eurofer. Das entspricht etwa der Hälfte dessen, was in den vergangenen Jahren verloren gegangen sei. Um der europäischen Stahlindustrie zu helfen, müsste die Maßnahme möglicherweise auf nachgelagerte Sektoren ausgeweitet werden, etwa auf Unternehmen, die Stahl laminieren oder Bleche für Autos stanzen, sagte Eggert.