EU-Prüfbericht: „Minister kommen und gehen, das Almen-Chaos bleibt“

Das kann den sonst auf nüchterne Zahlen und Fakten gebuchten Oskar Herics so richtig ärgern: Seit sechs Jahren vertritt der Burgenländer Österreich am Europäischen Rechnungshof in Luxemburg. Doch schon seit weit mehr als sechs Jahren hat sich an Österreichs Problem-Prüfbereich, den Almflächen, nichts gebessert. Wieder einmal ging es am Montag, anlässlich der Präsentation des jüngsten Jahresberichtes des Hofes um die Berechnung der geförderten Almflächen – ein altes Streitthema zwischen Wien und Brüssel.

Man ist sich weiter nicht einig, wie die exakte Größe der einzelnen Almflächen errechnet werden kann. Die Größe aber hat direkten Einfluss auf die Höhe der Förderungen aus Brüssel. Im Februar wurde Österreich schließlich dazu verdonnert, 9,4 Millionen Euro an Brüssel zurückzuzahlen.