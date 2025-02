1995 zu dritt in die EU: Österreich profitierte mehr als Schweden und Finnland

Bei einer gemeinsamen Veranstaltung der Botschaften von Schweden und Finnland mit der Wirtschaftskammer Österreich wurde die Erfolgsstory EU-Mitgliedschaft einmal mehr erzählt und gefeiert. WIFO-Chef Gabriel Felbermayr sagt, Österreich habe von den drei Ländern aufgrund seiner geografischen Lage in der Mitte Europas am meisten von der EU profitiert. Zum KURIER sagt er: „Wir würden umgekehrt ohne EU auch viel stärker verlieren. Der Binnenmarkt und das Schengen-Abkommen sind für uns viel entscheidender als für Länder wie Finnland an der Peripherie der EU.“

Die Stärken der beiden skandinavischen Länder, die insbesondere in der Innovationsführerschaft sowie in der blühenden Start-up-Szene zu finden sind, hätten weniger mit der EU-Mitgliedschaft zu tun, als mit dem geglückten Strukturwandel nach den schweren Wirtschaftskrisen in den 1990er-Jahren rund um den Zusammenbruch der Sowjetunion. Dazu komme in Skandinavien der Erfolgsmix aus einer weltoffenen Unternehmenskultur, dem weniger Banken-basierten Kapitalmarkt bis hin zu erfolgreichen Arbeitsmarktreformen.

Felbermayr: „Wir in Österreich hatten noch nie so eine existenziell bedrohliche Situation, in der wir uns fragen mussten, wie bekommen wir ein wirtschaftliches Ökosystem hin, in dem z. B. Start-ups gegründet werden und schnell wachsen können.“