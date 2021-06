EU: Grenzenloser Energiemarkt ab 2014

Oettinger ( Bild) wolle die Pläne noch in dieser Woche in Brüssel vorstellen. Die EU werde Leitlinien für eine europaweite Reform der nationalen Fördersysteme erarbeiten, heißt es in einem Papier des Kommissars. Demnach will die EU den zersplitterten europäischen Energiemarkt bis 2014 einen und den Umbau der Energiewirtschaft forcieren. Innerhalb von drei Jahren sollen Strom und Gas in allen Teilen der EU ohne Grenzen fließen können.