Erste Group steigt bei Santander Polska ein

Die Erste Group hat grünes Licht für den milliardenschweren Einstieg bei der polnischen Santander Bank Polska erhalten. Die polnische Finanzaufsicht KNF genehmigte den im Mai angekündigten Kauf, wie die Behörde am Mittwoch mitteilte. Die Erste Group erwirbt für 6,8 Mrd. Euro einen Anteil von 49 Prozent an der polnischen Tochter der spanischen Bank Santander. Es handelt sich um eine der größten grenzüberschreitenden Bankentransaktionen in Europa in den vergangenen Jahren.

Damit wird die Erste Group zum größten Aktionär und erhält die faktische Kontrolle, ohne jedoch ein Pflichtangebot an die übrigen Aktionäre auslösen zu müssen. Rund 37,8 Prozent der Anteile befinden sich im Streubesitz, die restlichen 13 Prozent hält Santander. Die polnische Tochter soll vollständig in die Bilanz der Erste Group integriert werden und einen neuen Namen erhalten. Finanziert wird der Zukauf ausschließlich aus Eigenmitteln. Dafür verzichtet die Bank unter anderem auf ein geplantes Aktienrückkaufprogramm und senkt die Ausschüttungsquote für das Geschäftsjahr 2025 temporär.