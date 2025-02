Kreditgeschäft im Fokus: Erste Group verzeichnet starkes Gewinnwachstum

Unterm Strich stand ein Nettogewinn von 3,1 Mrd. Euro , das war ein Plus von 4,3 Prozent zum Vorjahr. Vor allem in den CEE-Töchtern gehe es bergauf. "Zwei Drittel unseres Gewinns stammen aus unseren Banken in Zentral- und Osteuropa", sagte Bankchef Peter Bosek am Freitag laut Aussendung.

Das "Streben nach Wohlstand in diesen Regionen" sei ungebrochen, so Bosek, der in der Region noch Luft nach oben sieht. "Hier liegt auch das zukünftige Potenzial." Die Kreditqualität in den CEE-Ländern sei nach wie vor sehr gut, in Österreich belaste jedoch die ausbleibende Konjunkturerholung. Die Quote notleidender Kredite (non-performing loans/NPL) erhöhte sich im Vorjahr deswegen von 2,3 auf 2,6 Prozent. Das sei jedoch im Rahmen der Erwartungen, so die Bank.