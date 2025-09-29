Erste Bank-Vorstand in Tirol in den Tod gestürzt
Zusammenfassung
- Hans Unterdorfer, Firmenkundenvorstand der Erste Bank Österreich, starb bei einem Absturz in der Arzbergklamm bei Telfs.
- Der 58-jährige Banker war zuvor langjähriger Vorstandsvorsitzender der Tiroler Sparkasse und galt als prägende Persönlichkeit der Tiroler Wirtschaft.
- Die Erste Bank und Wegbegleiter zeigten sich tief betroffen und würdigten Unterdorfers Engagement und Verdienste für den Bankensektor.
Am Donnerstag vorige Woche wurde im weglosen Bereich der Arzbergklamm nach einer Suchaktion die Leiche ein Mannes geborgen. Bei dem Verunglückten handelt es sich um Hans Unterdorfer, Firmenkundenvorstand der Erste Bank Österreich und früherer langjähriger Vorstandsvorsitzender der Tiroler Sparkasse.
Die Bank bestätigte am Montag den Tod des 58-jährigen Tirolers. Unterdorfer war aus unbekannter Ursache rund 50 Meter über steil abfallendes Gelände abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden.
Nach dem 58-jährigen dreifachen Familienvater hatten mehrere Polizeistreifen, die Bergrettungen Telfs und Mieming, die Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle Tirol" sowie die Alpinpolizei gesucht. Auch zwei Drohnen der Exekutive wurden aufgeboten. Schließlich wurde er am späten Nachmittag in einem weglosen Bereich der Arzbergklamm unter steilem, teilweise felsdurchsetzten Gelände tot entdeckt. Die Polizei gab keine Auskunft über die Identität.
Unterdorfer war im Herbst 2022 in die Chefetage der Erste Bank Österreich aufgerückt und hatte die Position des Firmenkundenvorstandes übernommen. Zuvor hatte er in Tirol eine steile Bankkarriere hingelegt. Nach langer Zeit bei Raiffeisen, unter anderem als Mitglied des Vorstandes der Raiffeisen Landesbank Tirol, fungierte er von 2011 an - bis zum Wechsel nach Wien - als Vorstandsvorsitzender der Tiroler Sparkasse. Er galt als bestens vernetzte, kommunikative und schillernde Persönlichkeit der Tiroler Wirtschaft und Gesellschaft. Unterdorfer hatte unter anderem auch die Funktion des Honorarkonsuls für Russland in Tirol inne. Als solcher trat er kurz nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine zurück.
Trauer bei Erste Bank
Die Erste Bank zeigte sich tief betroffen über das plötzliche Ableben ihres Spitzenrepräsentanten. "Er hat mit seiner hohen Professionalität, fachlichen Kompetenz und seiner offenen Art die Tiroler Sparkasse, die Erste Bank Österreich sowie den gesamten österreichischen Bankensektor nachhaltig geprägt und bereichert", hieß es in einer Aussendung. Man verliere einen "Freund und Kollegen, der viel zu früh von uns gegangen ist und schmerzlich vermisst werden wird. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Angehörigen."
"Er war über viele Jahre erfolgreicher Banker und profunder Kenner des Bankenwesens, der sich weit über das übliche Maß für seine Branche engagiert hat", wurde Unterdorfer auch von Wiens Wirtschaftskammerpräsident Walter Ruck gewürdigt. Er habe den Tiroler, der auch als Spartenobmann Banken und Versicherung in der Wiener Wirtschaftskammer tätig war, "als versierten Gesprächspartner und engagierten Interessenvertreter sehr geschätzt - er wird uns fehlen."
