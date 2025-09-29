Erste Bank-Vorstand in Tirol in den Tod gestürzt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Am Donnerstag vorige Woche wurde im weglosen Bereich der Arzbergklamm nach einer Suchaktion die Leiche ein Mannes geborgen. Bei dem Verunglückten handelt es sich um Hans Unterdorfer, Firmenkundenvorstand der Erste Bank Österreich und früherer langjähriger Vorstandsvorsitzender der Tiroler Sparkasse. Die Bank bestätigte am Montag den Tod des 58-jährigen Tirolers. Unterdorfer war aus unbekannter Ursache rund 50 Meter über steil abfallendes Gelände abgestürzt und dabei tödlich verletzt worden.

Nach dem 58-jährigen dreifachen Familienvater hatten mehrere Polizeistreifen, die Bergrettungen Telfs und Mieming, die Besatzung des Polizeihubschraubers "Libelle Tirol" sowie die Alpinpolizei gesucht. Auch zwei Drohnen der Exekutive wurden aufgeboten. Schließlich wurde er am späten Nachmittag in einem weglosen Bereich der Arzbergklamm unter steilem, teilweise felsdurchsetzten Gelände tot entdeckt. Die Polizei gab keine Auskunft über die Identität. Unterdorfer war im Herbst 2022 in die Chefetage der Erste Bank Österreich aufgerückt und hatte die Position des Firmenkundenvorstandes übernommen. Zuvor hatte er in Tirol eine steile Bankkarriere hingelegt. Nach langer Zeit bei Raiffeisen, unter anderem als Mitglied des Vorstandes der Raiffeisen Landesbank Tirol, fungierte er von 2011 an - bis zum Wechsel nach Wien - als Vorstandsvorsitzender der Tiroler Sparkasse. Er galt als bestens vernetzte, kommunikative und schillernde Persönlichkeit der Tiroler Wirtschaft und Gesellschaft. Unterdorfer hatte unter anderem auch die Funktion des Honorarkonsuls für Russland in Tirol inne. Als solcher trat er kurz nach Beginn des Angriffskrieges gegen die Ukraine zurück.