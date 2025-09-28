Tragödie im Zirkus: Artistin (27) stürzt vor Kindern in den Tod

Eine Artistin ist bei einem Unfall während einer Zirkusvorstellung in der deutschen Stadt Bautzen ums Leben gekommen. Die Frau sei aus etwa fünf Metern von ihrem Trapez gestürzt. Die 27-Jährige aus Spanien stirbt noch in der Manege. Kinder sehen den tödlichen Sturz Das Unglück ereignete sich am Samstagnachmittag. In der Vorstellung saßen knapp 100 Menschen, darunter viele Familien mit Kindern. "Das Kriseninterventionsteam war sofort im Einsatz und hat die Gäste und auch die anderen Zirkusmitarbeiter betreut", erläuterte Polizeisprecher Heiduck.

Nach dem tödlichen Sturz hatten zahlreiche Menschen das Zirkuszelt verlassen und waren nach Hause gefahren. Der Polizeisprecher betonte, dass sich diese Menschen an die Betreuungshotline (03571 19296) wenden sollten. "Denn vor allem bei Kindern sei die Hilfe wichtig, bevor sich ein Trauma bildet."

Polizei stuft Unglück als Arbeitsunfall ein Nach ersten Angaben der Polizei werde das Unglück als Arbeitsunfall eingestuft. Hinweise auf ein Fremdverschulden gebe es derzeit nicht und seien auch eher unwahrscheinlich, da die Artistinnen und Artisten in der Regel für den Aufbau ihrer Geräte selbst verantwortlich sind, sagte der Polizeisprecher.