Roncalli-Artisten aus drei Metern abgestürzt: Auch Kind im Spital

Im derzeit in der deutschen Stadt Lübeck gastierenden Zirkus Roncalli sind bei einem Training drei Artisten aus drei Metern Höhe abgestürzt und verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatten ein 30-Jähriger, eine 24-Jährige und ein acht Jahre altes Kind gemeinsam ein Kunststück einstudiert, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Seil: Mann konnte sich nicht mehr halten Dabei habe sich der Mann mit den Zähnen an einem Seil festgehalten, dann habe sich erst die Frau an ihn und dann das Kind an die Frau gehängt. "Der Artist konnte sich nicht halten und dann sind alle gestürzt", sagte die Sprecherin weiter. Die drei Artisten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Personen sind stabil Es bestehe keine Lebensgefahr. Zur Art und Schwere der Verletzungen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Eine Roncalli-Sprecherin gab indes leichte Entwarnung. "Es geht ihnen den Umständen entsprechend gut."