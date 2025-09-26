58-Jähriger stürzte in Tirol bei Arzbergklamm 50 Meter in den Tod

Ein 58-jähriger Österreicher ist am Donnerstag von einer morgendlichen Wanderung nicht zurückgekehrt.

Nach einer Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen, der Bergrettung Telfs und Mieming, dem Polizeihubschrauber "Libelle Tirol", der Alpinpolizei sowie 2 Polizeidrohnen wurde er im weglosen Bereich der Arzbergklamm tot aufgefunden und mittels Tau geborgen.