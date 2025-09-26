Tirol

58-Jähriger stürzte in Tirol bei Arzbergklamm 50 Meter in den Tod

Mit einem Tau wurde der Mann schließlich geborgen. Gefunden wurde er im weglosen Bereich der Klamm.
Ein 58-jähriger Österreicher ist am Donnerstag von einer morgendlichen Wanderung nicht zurückgekehrt. 

Nach einer Suchaktion mit mehreren Polizeistreifen, der Bergrettung Telfs und Mieming, dem Polizeihubschrauber "Libelle Tirol", der Alpinpolizei sowie 2 Polizeidrohnen wurde er im weglosen Bereich der Arzbergklamm tot aufgefunden und mittels Tau geborgen. 

Er dürfte über ca. 50 Meter, steil abfallendes, Gelände abgestürzt sein, teilte die Polizei am Freitag mit.

