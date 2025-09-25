Auf Grundstück vergraben: Österreicherin in Costa Rica getötet

In dem zentralamerikanischen Land Costa Rica ist eine 57-jährige Österreicherin getötet worden. Das teilte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde OIJ der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit. Auch die Leiche eines Mannes sei gefunden worden, seine Identität sei aber noch unbekannt. Beide wiesen demnach Schussverletzungen auf. Die Behörden ermitteln weiter.

Ursprünglich waren die Beamten davon ausgegangen, dass es sich bei der Frau um eine Deutsche handelte. Die Leichen wurden auf einem Finca-Grundstück nahe der Stadt Quepos an der Pazifikküste vergraben gefunden. Es soll sich um das Grundstück eines deutschen Paares handeln. Die Autopsie ergab, dass die Frau drei und der Mann eine Schussverletzung aufwiesen. Ob die Schüsse die Todesursache waren, sei bisher nicht geklärt, sagte der Sprecher.