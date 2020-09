Erste Bank rechnet mit Kreditausfällen ab Jahresende

Die Corona-Krise wirkt sich auf den Umgang mit Geld aus. Die Österreicher vermeiden es, Bargeld in die Hand zu nehmen, geben insgesamt weniger Geld aus und konsumieren weniger auf Kredit als früher. Dafür wird mehr Geld für schlechte Zeiten zur Seite gelegt. Das zeigt eine IMAS-Umfrage, die im Juni im Auftrag der Erste Bank und Sparkassen durchgeführt wurde.

Demnach gaben 38 Prozent der 900 Befragten an, sie würden die Corona-Krise auch finanziell spüren und etwa ebenso viele geben jetzt weniger Geld aus. "Wenn man das auf ganz Österreich hochrechnet, sind das immerhin 2,5 Millionen Menschen", sagte der Privatkunden-Vorstand der Erste Bank, Thomas Schaufler, am Montag bei der Präsentation der Umfrage. Umgekehrt sagten aber auch 62 Prozent, sie seien gar nicht betroffen.

Kreditausfälle

Uneinbringliche Kredite seien derzeit noch kein Problem, die Insolvenzen seien dramatisch zurückgegangen. "Wenn sich die Situation mit Infektionen jetzt weiter verschärft, gehen wir davon aus, dass Ende 2020, 'Q eins' 2021 die Insolvenzen und 'Non Performing Loans' zunehmen werden. Wir haben schon Rückstellungen in der Gruppe gebildet und glauben, dass wir sehr gut vorbereitet sind, soweit man sich darauf vorbereiten kann." Für Mitte 2021 rechne man aber mit einer Erholung in einzelnen Branchen, etwa im Sommertourismus.