Erdäpfelernte 2022 unter dem Durchschnitt

Bis Juni seien die Bedingungen gut gewesen. Anhaltende Hitze und Trockenheit ab Juli hätten allerdings dazu geführt, "dass die Erdäpfelpflanzen weniger Knollen durchgebracht haben. Und: Der Drahtwurm hat sich aufgrund dieser Witterung massiv auf den Erdäpfelfeldern ausgebreitet und viele Knollen angebohrt", wurde betont. Besonders betroffen seien die Erdäpfelbäuerinnen und -bauern im Weinviertel.

Drahtwurm

"Am Beispiel Drahtwurm und Erdäpfel sieht man sehr deutlich, was passiert, wenn keine ausreichenden Pflanzenschutzmaßnahmen durchführbar sind", wurde Lorenz Mayr, Vizepräsident der Landwirtschaftskammer NÖ, in einer Aussendung zitiert. Gut wirkende Mittel seien seit einigen Jahren nicht mehr auf dem Markt. "Wir stoßen an die Grenzen des Machbaren." Die Versorgungssicherheit werde dadurch immer mehr gefährdet. "Wir brauchen dringend Strategien und vor allem rasch praxistaugliche Lösungen, um den Drahtwurm an seiner Verbreitung zu hindern", so Mayr, der kein Verständnis für die im Green Deal geplante Reduktion von Pflanzenschutzmitteln hat.

"Wir haben weniger Erträge, aber einen erheblichen Mehraufwand. Denn die vom Drahtwurm befallenen Partien müssen mit viel Personal- und Kostenaufwand aufbereitet und aussortiert werden, um einwandfreie Ware bereitstellen zu können", erklärte Franz Wanzenböck, Obmann der IGE Erdäpfelbau.