Die oberösterreichische Technologiegruppe Miba meldet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 (1. Februar 2025 bis 31. Jänner 2026) einen Rekordumsatz von mehr als 1,2 Milliarden Euro. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz um 15 Millionen Euro oder 1,2 Prozent. Wachstumstreiber war für das Unternehmen vor allem der Bereich Energiegewinnung, -übertragung, -speicherung und nutzung. Miba liefert wichtige Bauteile für Windturbinen, Wasserkraftwerke, Solaranlagen sowie effiziente Stromnetze mit geringen Übertragungsverlusten. Dieses Geschäftsfeld sei in den vergangenen drei Jahren um 75 Prozent gewachsen. Es trage inzwischen mit mehr als 230 Millionen Euro rund 20 Prozent zum Umsatz bei, heißt es in einer Aussendung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Miba Miba-Chef F. Peter Mitterbauer

Gleitlagertechnologie für Rechenzentren Große Nachfrage gibt es durch den wachsenden Strombedarf von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI). Betreiber würden in den USA teils Strom direkt vor Ort erzeugen, weil öffentliche Netze an Grenzen stoßen. Dabei kämen Motoren und Turbinen mit Gleitlagertechnologie der Miba zum Einsatz. Auch in Notstromaggregaten dieser Rechenzentren seien Miba-Gleitlager verbaut. Weitere Wachstumsfelder sind laut Miba Lösungen für saubere Schiffsmotoren und Luftfahrt. Das Schifffahrtsgeschäft legte im Vorjahr um 10 Prozent zu und habe sich in drei Jahren verdoppelt. Mit der Erweiterung des Produktspektrums soll die Abhängigkeit von einzelnen Branchen reduziert werden. 62 Prozent des Umsatzes kamen im Vorjahr bereits aus dem Industriegütermarkt. 38 Prozent erwirtschaftete Miba in der Automobilindustrie.