Energiewende: Takeda will Dampf machen ohne Gas zu geben

Der japanische Pharmakonzern Takeda hat dazu in Zusammenarbeit mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien ein Pilotprojekt laufen: Unter dem Namen AHEAD wird erstmals eine Wärmepumpe zur Erzeugung von Dampf in einen industriellen Betrieb integriert. Takeda bezeichnet das Vorhaben in einer Aussendung zum Baustart als „großen Meilenstein auf dem Weg zu Net Zero“.