Energiesicherheit wird für Standortwahl immer wichtiger

Das müsse nicht unbedingt zu einer geringeren Konkurrenzfähigkeit der europäischen Unternehmen im globalen Wettbewerb führen. "Ich kann mir durchaus vorstellen, dass in Nordamerika ebenso über Diversifikation und Lieferketten nachgedacht wird, und vielleicht auch in manchen anderen Teilen der Welt." Dass am Ende die Konsumenten für manche Produkte etwas mehr bezahlen könnten, "ist durchaus denkbar".

Österreich habe in der Wahrnehmung der Manager als Wirtschaftsstandort an Attraktivität gewonnen, weil Sicherheit und Stabilität sowie Energieversorgung wichtiger geworden seien, sagte Siegl. Geholfen hätten auch die Arbeitszeit-Flexibilisierung in Richtung 12-Stunden-Tag oder die Erhöhung der Forschungsprämie. Eine Arbeitszeitverkürzung bei teilweisem Lohnausgleich wäre hingegen nicht hilfreich. "Jede Verteuerung der Arbeitskosten ist an einem der teuersten Standorte der Welt sicherlich von negativer Auswirkung im Standortwettbewerb. Die Höhe der Lohnkosten ist jetzt schon einer der gravierenden Nachteile, die wir haben."