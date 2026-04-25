Historische Energiekrisen: Auf Holzkrise folgt Kohlekrise folgt Ölkrise ...

Um 1600 steht Wolf Dietrich von Raitenau auf einer Anhöhe bei Hallein. Der Fürsterzbischof von Salzburg blickt auf das, was den Reichtum seines Erzstifts ausmacht: die Salinen. Salz ist das „weiße Gold“. Um es zu gewinnen, zahlt das Land einen hohen Preis, denn der Abbau frisst Wälder. Um die Sole zu sieden, braucht es gewaltige Mengen Holz. Zeitgenössische Berichte klagen über „Holzmangel“ und „teure Fuhr“.

„Der Holzmangel damals war im ganzen Land eklatant. Man hat sich beholfen, indem das Holz über weite Strecken, etwa über den Inn, herangeschafft wurde“, berichtet der Wirtschaftshistoriker Wolfgang Meixner von der Universität Innsbruck. Was wie ein lokales Problem wirkt, ist in Wahrheit eine der ersten belegten Energiekrisen Mitteleuropas, die auch im Landschaftsbild sichtbar war: ausgezehrte Wälder, die nicht schnell genug nachwuchsen. Die Antwort darauf waren strengere Forstordnungen und erste Ansätze nachhaltiger Bewirtschaftung. Das Grundproblem blieb: Der Energiehunger wuchs schneller als die Ressourcen.

Und heute?

2026 stürzt der US-israelische Krieg gegen Iran die Welt genau wegen dieses plötzlich nicht mehr zu befriedigenden Energiehungers in „die schwerste Energiekrise, die die Menschheit je erlebt hat“. So zumindest die Einschätzung von Fatih Birol, dem Chef der Internationalen Energieagentur. Der Konflikt zeigt, wie fragil scheinbar stabile Versorgungssysteme auch heute sind.

„Natürlich hat es immer wieder Energieknappheit gegeben“, bestätigt Meixner. Wobei Krisen weniger Motoren des Wandels waren als vielmehr des Wachstums. Auch das zeige ein Blick in die Geschichte. Die Holzkrise brachte zwar die große Zeit der Kohle.