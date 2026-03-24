Energiekrise: Neue Strom- und Gasverträge werden schon teurer

Die Folgen des Iran-Krieges erreichen dem Vergleichsportal Durchblicker zufolge nun auch Strom- und Gaskunden in Österreich. Neu abgeschlossene Verträge hätten sich seit Februar um mehrere Cent pro Kilowattstunde (kWh) verteuert, teilte das Portal auf APA-Anfrage mit. Bei Gas fiel der Anstieg deutlicher aus, aber auch der Preis für eine Kilowattstunde Strom zog bereits spürbar an. Das Portal, das mit der Vermittlung von Verträgen Geld verdient, rät zu einem Fixpreistarif. Die Gas-Arbeitspreise sind laut Durchblicker seit Februar um rund 35 Prozent gestiegen. Lag das günstigste Angebot im Februar noch bei 3,85 Cent netto pro kWh, so sind es heute bereits 5,20 Cent netto. Obwohl das ein deutlicher Anstieg ist, bleibt er weit hinter der Entwicklung im Großhandel zurück: Dort verteuerte sich Erdgas seit Beginn der Kriegshandlungen um rund 90 Prozent.

Günstigster Fixpreistarif bei Gas um 17 Prozent teurer Auf der Gesamtrechnung fällt die Steigerung allerdings moderater aus, da andere Vertragsbestandteile wie etwa der Grundpreis oder Wechselboni den Anstieg beim Arbeitspreis abfedern. So hätte ein Musterhaushalt mit einem Jahresverbrauch von 12.000 kWh vor einem Monat beim günstigsten Fixpreistarif noch Kosten von 1.151,38 Euro pro Jahr gehabt. Heute zahlt derselbe Haushalt beim günstigsten Fixpreistarif 1.342,11 Euro jährlich, also ein Plus von rund 17 Prozent, rechnete Durchblicker vor. Plus 8 Prozent bei Strom Bei Stromtarifen ist ebenfalls ein Anstieg merkbar, auch wenn dieser geringer ausfällt. Der günstigste Arbeitspreis im Februar lag noch bei 9,10 Cent, heute liegt der günstigste Arbeitspreis bei 10,50 Cent und ist damit um 15 Prozent gestiegen. Auf der Gesamtrechnung ist der Anstieg auch hier geringer: Ein Musterhaushalt hat beim günstigsten Tarif im Februar noch 920 Euro im Jahr gezahlt und muss heute für denselben Verbrauch 990 Euro zahlen - ein Plus von rund 8 Prozent.

"Unsere Empfehlung ist klar: Wer noch keinen Fixpreistarif hat, sollte jetzt wechseln und sich gegen Preissteigerungen absichern. Viele Haushalte tun das bereits. Die Nachfrage nach Fixpreis-Gastarifen ist im Vergleich zu Anfang Februar um 41 Prozent gestiegen", sagte Florian Koiner von Durchblicker. Für den Vergleich hat Durchblicker einen Durchschnittswert für alle Bundesländern herangezogen. In den jeweiligen Netzgebieten können die Kosten aufgrund unterschiedlich hoher Netzgebühren abweichen. Auf Vertragsbindung achten Auch die Regulierungsbehörde E-Control, wo alle Stromanbieter Österreichs ihre aktuellen Tarife melden müssen, empfiehlt derzeit jenen, die keine Bindung haben, sich bei Strom und Gas einen günstigen Tarif mit Preisgarantie zu sichern. Wichtig sei es darauf zu achten, dass der Vertrag eine Vertragsbindung von zwölf Monaten habe, weil damit der Fixpreis für beide Seiten gelte. Bei Lieferverträgen ohne Bindung kann der Anbieter nämlich jederzeit - selbst bei aufrechter Preisgarantie - aus dem Vertrag aussteigen.