EG Group kauft deutsches OMV-Tankstellengeschäft für 485 Millionen Euro

Die OMV und EG Group, ein weltweit führender unabhängiger Tankstellenbetreiber, haben den Vertrag zum Verkauf des OMV-Tankstellengeschäfts in Deutschland an EG Group bekanntgegeben.

"Der vereinbarte Kaufpreis beträgt 485 Millionen Euro. Als Teil der Vereinbarung wird EG Group ausstehende Leasingverpflichtungen übernehmen. Der Kaufpreis resultiert in einem Unternehmenswert von rund EUR 614 Mio. Der Kaufpreis ist vorbehaltlich der Anpassung von Nettoumlaufvermögen und Nettofinanzverbindlichkeiten", heißt es in einer Aussendung.

Und weiter heißt es: "Der Vertrag umfasst 285 Tankstellen im süddeutschen Raum mit Schwerpunkt Bayern und Baden-Württemberg. Diese sind nur sehr gering in die OMV Raffinerie in Deutschland integriert, da die Raffinerie auf die Produktion von Petrochemie spezialisiert ist. Die OMV wird weiterhin ihre verbleibenden Aktivitäten in Deutschland auf die hoch integrierte Petrochemie in der Raffinerie Burghausen konzentrieren."