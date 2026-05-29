Tiroler Lederhosen auf Temu: "Ein Drittel mehr Bestellungen"

Die Wildbock-Lederhose „perfekt für das Oktoberfest“ gibt es um 95,91 Euro. Sie ist der Bestseller vom Tiroler Leder- und Trachtenmodehändler Alpenlife auf Temu. Etwa 30 Stück davon werden täglich über den chinesischen Online-Marktplatz verkauft. Die Bestellungen kommen aus ganz Europa, vor allem aus Deutschland, Belgien und den Niederlanden.

Für Alpenlife-Gründer Vasileios Malakontas ein gutes Geschäft. Seit Verkaufsstart vor einem Jahr habe er via Temu bereits 2.400 Stück Lederhosen, -jacken, -schuhe sowie Trachtengürtel verkauft, vermerkt das Portal über den „Star-Verkäufer“ aus Österreich.

Mit Temu viele neue Kunden erreicht

„Temu hat mich wirklich überrascht, das sind echte Profis. Es läuft besser als bei Amazon“, erzählt Malakontas dem KURIER. Bisher verkaufte er die Lederwaren neben seinem stationären Shop in St. Johann in Tirol vor allem über Amazon und Ebay. „Mit Temu sind die Bestellungen um ein Drittel angestiegen. Wir haben viele neue Kunden erreicht.“. Designt und entwickelt werden die Waren in Tirol, gefertigt in Pakistan oder Indien.

Alpenlife war einer der ersten Händler aus dem deutschsprachigen Raum, die bei den Chinesen andockten. Der Marktplatz ist erst seit 2023 in Europa aktiv und buhlt seither aktiv um lokale Händler. Wie viele schon über Temu verkaufen, konnte ein Temu-Sprecher auf Anfrage nicht sagen, nur so viel: „Durch unseren Marktplatz entstehen Chancen für lokale Händler in Österreich, die mit Temu nicht nur lokal in Österreich, sondern in ganz Europa expandieren und wachsen können“.

Temu-Betreiber Whaleco mit Sitz in Dublin will, dass bis zu 80 Prozent der Verkäufe in Europa von lokalen Händlern stammen. Die Registrierung auf dem Marktplatz sei relativ einfach gewesen, „die haben sich sehr bemüht“, erzählt Malakontas.