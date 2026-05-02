Um Wert zu verzehnfachen: GameStopp will eBay kaufen

Der Videospielehändler GameStop bereitet einem Zeitungsbericht zufolge ein Übernahmeangebot für die Online-Handelsplattform eBay vor. GameStop-Chef Ryan Cohen verfolge damit den Plan, den Börsenwert seines Unternehmens mehr als zu verzehnfachen, berichtete das Wall Street Journal am Freitag unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die eBay-Aktie sprang im nachbörslichen Handel um rund 14 Prozent in die Höhe, während die GameStop-Papiere um vier Prozent zulegten. Stellungnahmen der beiden Unternehmen sowie von Cohen lagen zunächst nicht vor.

Stillschweigend Beteiligung an eBay aufgebaut Im Vorfeld einer möglichen Offerte habe GameStop stillschweigend eine Beteiligung an eBay aufgebaut, hieß es in dem Bericht weiter. Sollte das Management der Handelsplattform das Angebot ablehnen, könnte Cohen sich direkt an die eBay-Aktionäre wenden. Einzelheiten zu dem möglichen Angebot, das noch in diesem Monat vorgelegt werden könnte, seien bisher nicht bekannt. Ein solches Geschäft wäre ungewöhnlich: Es kommt selten vor, dass ein börsennotiertes Unternehmen einen Konkurrenten ins Visier nimmt, der fast viermal so groß ist. Während eBay auf eine Marktkapitalisierung von rund 46 Milliarden Dollar kommt, ist GameStop an der Börse lediglich knapp zwölf Milliarden Dollar wert.