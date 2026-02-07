Hohe Strompreise: Ins Netz gegangen

Die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Energiekosten haben die heimischen Verbraucher über Gebühr belastet. Die frühere Bundesregierung hat zu spät und mit falschen und teuren Mitteln darauf reagiert. Die jetzigen Verantwortlichen versuchen es anders anzugehen, wobei es manchmal beim Versuch bleibt.

Das sogenannte „Billigstrom-Gesetz“ ist teils ein Marketingschmäh – ebenso die nur heuer wirksame Senkung der Elektrizitätsabgabe mit einer Ersparnis von im Durchschnitt 50 Euro je Haushalt im Jahr. Lobenswert sind jedenfalls der neue Sozialtarif sowie die jetzige Initiative zur Finanzierung des notwendigen, aber teuren Netzausbaus.