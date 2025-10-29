Österreich-Aufschlag in Drogerien: Produkte bis zu 129 Prozent teurer

In Österreich sind alltägliche Drogerieartikel wie Seife, Pflaster oder Klarspüler deutlich teurer als in Deutschland. Ein aktueller Preismonitor der Arbeiterkammer (AK) zeigt, dass Konsumenten hierzulande bis zu 129 Prozent mehr für das gleiche Produkt zahlen. Das zwischen 6. und 9. Oktober durchgeführte Preismonitoring umfasste 97 identische Drogeriewaren, deren Preise jeweils in zwei Online-Supermärkten sowie drei Online-Drogeriemärkten in Österreich und Deutschland verglichen wurden. Das Ergebnis ist eindeutig: Für den gesamten Warenkorb zahlen Verbraucher in Deutschland rund 409 Euro, während die gleichen Produkte in Österreich durchschnittlich etwa 502 Euro kosten. Das ist insgesamt ein Unterschied von rund 23 Prozent, gab die Arbeiterkammer in einer Aussendung bekannt.

Scharfe Kritik von Konsumentenschützern Dabei waren 90 Prozent (87 von 97) der verglichenen Produkte in Österreich teurer. Zwei Artikel kosteten sogar um rund 129 Prozent mehr. Nur neun Produkte waren in Österreich günstiger, und lediglich eines zeigte den gleichen Preis in beiden Ländern. Die AK-Konsumentenschützer kritisieren diese Preispraktiken scharf und fordern eine rasche Änderung. Ihrer Ansicht nach sei der sogenannte "Österreich-Aufschlag“ nicht gerechtfertigt, selbst wenn man die Umsatzsteuerunterschiede (Österreich 20 Prozent, Deutschland 19 Prozent) berücksichtigt. "Die Konsumentinnen und Konsumenten zahlen die Zeche für diese Preisunterschiede. Der Österreich-Aufschlag muss endlich weg", lautet die Forderung.