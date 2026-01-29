Doppelmayr baut neues Seilbahnnetz im mexikanischen Puebla

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr realisiert in der mexikanischen Stadt Puebla ein neues Seilbahnnetz . Man sei von der Regierung des Bundesstaates Puebla im Rahmen eines internationalen Ausschreibungsverfahrens ausgewählt worden, dieses zu entwickeln, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das Seilbahnnetz werde neun Stationen und vier Linien mit einer Gesamtlänge von 13,6 Kilometern umfassen, zum Auftragsvolumen gab es vorerst keine Angaben.

Reisezeit wird um Hälfte verkürzt

Das neue Seilbahnnetz der 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt werde die Stadtteile besser vernetzen, die Mobilität für Pendlerinnen und Pendler verbessern und deren Reisezeiten um die Hälfte verkürzen. Zum Start seien 154 Kabinen geplant, die mit rund 22 km/h rund 1.000 Passagiere pro Stunde und Richtung transportieren.

Bei wachsender Nachfrage könne auf bis zu 2.500 Passagiere erhöht werden. Jede Kabine wird zehn Sitzplätze bieten.