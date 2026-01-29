Wirtschaft

Doppelmayr baut neues Seilbahnnetz im mexikanischen Puebla

Austrian firm Doppelmayr sees potential for more cable cars in Latin America
Vorarlberger Seilbahnbauer mit neuerlichem Auftrag in Mexiko. Das Seilbahnnetz wird neun Stationen und vier Linien mit Gesamtlänge von 13,6 Kilometern umfassen.
29.01.26, 15:53

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr realisiert in der mexikanischen Stadt Puebla ein neues Seilbahnnetz. Man sei von der Regierung des Bundesstaates Puebla im Rahmen eines internationalen Ausschreibungsverfahrens ausgewählt worden, dieses zu entwickeln, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Das Seilbahnnetz werde neun Stationen und vier Linien mit einer Gesamtlänge von 13,6 Kilometern umfassen, zum Auftragsvolumen gab es vorerst keine Angaben.

Von Doppelmayr gelieferte Pariser Stadtseilbahn eröffnet

Reisezeit wird um Hälfte verkürzt

Das neue Seilbahnnetz der 1,7-Millionen-Einwohner-Stadt werde die Stadtteile besser vernetzen, die Mobilität für Pendlerinnen und Pendler verbessern und deren Reisezeiten um die Hälfte verkürzen. Zum Start seien 154 Kabinen geplant, die mit rund 22 km/h rund 1.000 Passagiere pro Stunde und Richtung transportieren. 

Bei wachsender Nachfrage könne auf bis zu 2.500 Passagiere erhöht werden. Jede Kabine wird zehn Sitzplätze bieten.

Doppelmayr investiert massiv in neues Werk am Standort Wolfurt
Austrian firm Doppelmayr sees potential for more cable cars in Latin America

Das Projekt sei Teil der sozial ausgerichteten nationalen Mobilitätsstrategie der mexikanischen Regierung. "Dieses Projekt ist ein weiteres Beispiel für das Engagement von Doppelmayr, hochwertige, nachhaltige, sichere und innovative Lösungen zur Verbesserung der Mobilität im Land zu entwickeln und umzusetzen", so Konstantinos Panagiotou, Geschäftsführer von Doppelmayr Mexiko, in der Aussendung. Der Vorarlberger Seilbahnbauer realisierte bereits die Linien 1 und 3 des Cablebus, die kürzlich vergebene Linie 5 in Mexico City sowie das Projekt Uruapan, das derzeit im Bundesstaat Michoacan gebaut wird.

Agenturen, dw  | 

Kommentare