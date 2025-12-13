Von Doppelmayr gelieferte Pariser Stadtseilbahn eröffnet

In Paris wurde am Samstag eine Stadtseilbahn - geliefert von der international tätigen Vorarlberger Firma Doppelmayr - in Betrieb genommen. Die rund 4,5 Kilometer lange Trasse in Verlängerung einer Metro-Linie umfasste ein Projektvolumen von 110 Mio. Euro.

Die C1 genannte Linie ist die erste urbane Seilbahn im Großraum Paris, der Region Île-de-France, und führt über die Nationalstraße 406 und einen Verschubbahnhof. Die Seilbahn im Marne-Tal wurde im Vorort Créteil Pointe du Lac errichtet und führt nach Limeil-Brévannes.