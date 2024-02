Doppelmayr investiert massiv in neues Werk am Standort Wolfurt

Der Vorarlberger Seilbahnbauer Doppelmayr plant ein neues Werk am Standort Hohe Brücke in Wolfurt (Bez. Bregenz). In den nächsten vier bis fünf Jahren werde man um über 200 Mio. Euro neue Produktionshallen und ein Hochregallager bauen, es handle sich um die größte Investition der 130-jährigen Firmengeschichte, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Die Erweiterung soll Kapazitäten für die steigende internationale Nachfrage schaffen, es entstehe Raum für 850 Arbeitsplätze.