Trump trifft Intel-Chef nach öffentlicher Rücktrittsforderung
Zusammenfassung
- Trump traf sich nach Rücktrittsforderung persönlich mit Intel-Chef Lip-Bu Tan und Regierungsmitgliedern.
- Enge Zusammenarbeit zwischen Intel und Trump-Regierung angekündigt, Vorschläge sollen nächste Woche folgen.
- Trump kritisierte Tan wegen Verbindungen zu chinesischen Firmen, Intel kämpft weiterhin mit Problemen und Konkurrenzdruck.
US-Präsident Donald Trump hat sich nach seiner öffentlichen Rücktrittsforderung an den Chef des Chipherstellers Intel nun mit Lip-Bu Tan persönlich getroffen. Das Treffen sei "sehr interessant" gewesen, schrieb Trump am Montag (Ortszeit) auf seiner eigenen Social-Media-Plattform Truth Social.
An dem Treffen nahmen dem Präsidenten zufolge auch Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent teil.
Laut Trump werden die Kabinettsmitglieder und Tan nun zusammenarbeiten und ihm in der kommenden Woche Vorschläge unterbreiten. Der Chipkonzern teilte auf seiner Internetseite mit, man freue sich auf eine enge Zusammenarbeit mit Trump und seiner Regierung.
US-Präsident kritisierte Tan wegen Verbindung zu chinesischen Firmen
Das Treffen kam überraschend, da Trump noch in der vergangenen Woche den sofortigen Rücktritt Tans gefordert hatte. Er begründete dies mit Verbindungen des Managers zu chinesischen Firmen. Reuters hatte im April exklusiv berichtet, dass Tan in hunderte chinesische Firmen investiert hatte, von denen einige mit dem chinesischen Militär in Verbindung stehen.
Rivalen Nvidia aufholen
Tan steht vor der Aufgabe, die jahrelange Pannenserie bei Intel zu beenden. Der Konzern kämpft darum, in der boomenden Branche für KI-Chips gegen den Rivalen Nvidia aufzuholen.
Zudem haben hohe Investitionen in die Auftragsfertigung zu Verlusten geführt. Die Aktie von Intel legte im nachbörslichen Handel um 2,3 Prozent zu.
Kommentare