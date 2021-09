Mitte September hatte der Sprecher des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Dmitri Peskow, gesagt, dass eine zeitnahe Inbetriebnahme der Pipeline helfen könnte, die Gaspreise in Europa abzusenken. Die US-Regierung warnte am Mittwoch vor einer "Manipulation" der Gaspreise in Europa.

Preis mehr als verdreifacht

Zuvor hatte auch eine Gruppe von über 40 EU-Parlamentsabgeordneten dem russischen Energiekonzern Gazprom in einem Brief vorgeworfen, die Gaspreise vorsätzlich zu manipulieren. Gazprom wies die Vorwürfe zurück.