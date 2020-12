Die Österreicher sind finanziell gut aufgestellt: Rang zwei in Europa

12 Prozent wollen zur Kompensation für das schwierige Jahr heuer mehr Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben - fast 70 Prozent lehnen diesen Gedanken hingegen ab. Wobei laut Umfrage die Hälfte der Befragten auch angab, wegen dem Müll, der dabei entsteht, heutzutage weniger Geschenke einzukaufen als noch vor einigen Jahren. Fast die Hälfte (46 Prozent) gaben an, ihre Ausgaben aufgrund ihres Interesses an Nachhaltigkeit einschränken. Das galt insbesondere für jüngere und weibliche Verbraucher, heißt es in der Intrum-Umfrage.

Für das Wohlstandsbarometer wurden in 24 europäischen Ländern jeweils 1.000 Menschen über 18 Jahren befragt und diese Daten mit Eurostat-Informationen kombiniert. Die Forschungsarbeit für die Studie wurde zwischen dem 28. August und 5. Oktober 2020 durchgeführt.