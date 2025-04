Deutsch-österreichische Paartherapie für Wirtschaftswachstum

Die Probleme, mit denen die beiden Volkswirtschaften zu kämpfen haben, sind ähnlich. Hohe Lohn- und Energiekosten und die Bürokratie belasten. Dazu kommt die US-Zollpolitik, die vor allem in der exportorientierten Industrie für Unsicherheiten sorgt. Geteilt werde auch der überbordernde Pessimismus, sagte WIFO-Chef Gabriel Felbermayr.

Anzeichen für Besserung

Leichte Anzeichen für Besserung gibt es. Wie eine am Mittwoch veröffentlichte Schnellschätzung des WIFO zeigt, ist die österreichische Wirtschaft zu Jahresbeginn leicht um 0,2 Prozent gewachsen. Die Stimmungslage helle sich auch bei der Sachgütererzeugung in der Industrie und beim Konsumklima leicht auf, sagte Felbermayr. Auch die deutsche Wirtschaft legte im ersten Quartal um 0,2 Prozent zu, wie Berechnungen des deutschen Statistischen Bundesamts anhand vorläufiger Daten zeigen. In der Eurozone war das Wachstum aber mit 0,4 Prozent doppelt so hoch.

Mit einer stagnierenden Wirtschaft in Deutschland und einer Rezession in Österreich seien die beiden Ländern in den vergangenen Jahren zu Schlusslichtern in Europa geworden, sagte Felbermayr.

Zurück auf den Wachstumspfad

Wie aber können sie wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad gebracht werden? Die beiden Länder müssten gemeinsam mutiger und schneller werden, um Innovationen zu fördern und die Standorte zu sichern, sagte der Präsident der Deutschen Handelskammer (DHK), Hans Dieter Pötsch, am Mittwoch bei der Präsentation der Zahlen.