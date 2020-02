Deutsche ziehen gegen Kapsch vor Schiedsgericht

Kurz vor Bekanntwerden der Klage des Ministeriums kassierte die Kapsch TrafficCom Mittwochnachmittag ihre operative Gewinnprognose für das Geschäftsjahr 2019/20. In den ersten drei Geschäftsquartalen sei ein Einmaleffekt in Höhe von 10,6 Mio. Euro schlagend geworden, hieß es. Nach dieser Gewinnwarnung verlor der Aktienkurs am Mittwoch in der Spitze 9 Prozent an Wert, am Donnerstag startete Kapsch TrafficCom mit Kursverlusten von mehr als 3 Prozent, bis zum frühen Nachmittag war die Aktie um fast zwei Prozent im Minus und notierte bei 25,30 Euro.

Einmaleffekte

"Die 10,6 Millionen betreffen nicht allein Deutschland - da sind auch andere Themen drinnen", erklärte Kapsch-Investor-Relations-Manager Hans Lang am Donnerstag auf APA-Anfrage. "Bei der Veröffentlichung der Zahlen zum dritten Quartal nächste Woche Dienstag werden auch die Einmaleffekte aufgeschlüsselt", kündigte er an. Im ersten Halbjahr 2019/20 seien bereits Einmaleffekte in Höhe von 5,1 Mio. Euro bekanntgegeben worden - "teilweise für Deutschland, teilweise für Tschechien, wo der Betrieb des landesweiten Mautsystems Ende November auslief", erinnerte Lang.