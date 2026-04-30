Deutsche Eier bei Spar: Empörung bei heimischer Geflügelwirtschaft

Der Verkauf bayerischer Eier beim Lebensmittelhändler Spar sorgt aktuell für Empörung in der Geflügelwirtschaft. "Nach der Knappheit um Ostern ist wieder genug österreichische Ware vorhanden, die Listung ausländischer Eier ist für uns daher nicht nachvollziehbar", kritisierte Michael Wurzer vom Geflügelwirtschaft-Verband gegenüber der APA. Er sprach von einem "Tabubruch", der die heimische Produktion gefährde. Spar verwies in einer Stellungnahme auf seinen Versorgungsauftrag. Im aktuellen Fall gehe es zwar nicht um große Mengen, der Konzern kehre damit jedoch von der langjährigen Praxis des Lebensmittelhandels ab, nach Möglichkeit auf österreichische Eier zurückzugreifen. Sollten andere Händler diesem Beispiel folgen, würde das nicht nur Preisdruck auf die Bauern erzeugen, sondern auch österreichische Tierwohl- und Qualitätsstandards wie etwa die gentechnikfreie Erzeugung untergraben, warnte Verbandsgeschäftsführer Wurzer.

In Österreich produzieren derzeit 7,4 Millionen Legehennen jährlich rund 2,3 Milliarden Eier, 40 Prozent davon gehen laut Wurzer an den österreichischen Handel. "Nach Ostern sind die Packstellen wieder voll lieferfähig, es ist also nur die Frage, in welche Absatzkanäle die Ware fließt", betonte er. Spar: Weiter keine Vollversorgung mit österreichischen Eiern möglich Spar selbst widersprach dieser Darstellung auf APA-Anfrage. "Zwischen einer gewissen Beruhigung und einer Vollversorgung ist ein Unterschied", hieß es in einem Statement. Nach wie vor würden nicht alle Eier-Bestellungen auch tatsächlich geliefert. "Unser Auftrag ist aber, die Bevölkerung ausreichend mit Eiern zu versorgen und solange wir das nicht mit rein heimischer Ware tun können, greifen wir eben auf Eier aus Bayern zurück."