Deutsche Bank könnte bei Varta einsteigen

Die Deutsche Bank könnte direkt beim angeschlagenen Batteriehersteller Varta einsteigen. Das Frankfurter Geldhaus und der britische Finanzinvestor Blantyre Capital Limited meldeten beim deutschen Bundeskartellamt Pläne zum Erwerb von Minderheitsbeteiligungen von jeweils mehr als 25 Prozent an der Varta AG zur Prüfung an, wie die Bonner Wettbewerbshüter am Dienstag auf ihren Internet-Seiten mitteilten.

In Finanzkreisen hieß es, es handle sich bei der Anmeldung zunächst um einen rein technischen Schritt. Sollte die Restrukturierung Vartas nicht greifen, müssten die Gläubiger Vartas ihre Interessen wahren können, sagte ein Insider Reuters gegenüber. Darauf bereiten sie sich vor. Es handle sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme, um auf Anteile zugreifen zu können, sagte ein weiterer Insider. Die Deutsche Bank, Blantyre und Varta wollten sich nicht äußern.