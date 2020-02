Deutsche Autoindustrie erzielt pro Tag 600 Millionen Euro Umsatz in China

Der Umsatz der deutschen Autoindustrie beträgt 430 Milliarden Euro. Davon entfallen 95 Mrd. Euro oder 22,1 Prozent auf die Zulieferer und 335 Mrd. Euro oder 77,9% auf die Autobauer. Legt man jetzt den Produktionsanteil von 33% für die in Deutschland für China hergestellten Pkw und die in China von den deutschen Autobauern produzierten Pkw auf den Umsatz um, ergibt sich der China-Umsatz der deutschen Autobauer in Höhe von 142 Mrd. Euro.

Diese Zahl ist eher konservativ, denn im Markt China wird deutlich werthaltiger als der Rest der Welt verkauft. Zusätzlich sind Nutzfahrzeuge nicht berücksichtig. Nach China gehen die „schönen“ Autos verkauft. Damit ist der realistische China-Umsatz der deutschen Autoindustrie eher bei 35% des Weltumsatzes oder 150 Mrd. Euro pro Jahr.

Deutsche Autoindustrie erzielt pro Arbeitstag in China 600 Mio Euro Umsatz und 60 Mio. Euro Gewinn Offiziell gelten für China 251 Arbeitstage im Jahr. Damit erzielt die deutsche Autoindustrie in China pro Arbeitstag einen Umsatz von 600 Mio. Euro. Unterstellen wir jetzt ein ertragreiches Chinageschäft, so wie in normalen Zeiten, kann man bis zu 10% Gewinnmarge in China ansetzen, also 60 Mio. Gewinn pro Tag. Unterstellen wir weiter etwa 12% Arbeitskosten und 10% Kapitalkosten (Afa + Zinsen), fallen also 22% Kosten vom Umsatz an, die fix sind. Damit würden also bei einem Tag Stillstand in China statt 60 Mio. Euro Gewinn jetzt 72 Millionen Verlust pro Tag anfallen. Diese sehr konservativ gerechneten Zahlen zeigen, wie gefährlich auch in wirtschaftlicher Hinsicht der Corona-Virus ist. Zahlen zeigen.

Es wird deutlich, wie wichtig es ist, die Quarantäne-Gebiete in China nicht ausweiten zu lassen. Die chinesische Staatsregierung hat hier sehr beherzt eingegriffen – aber das Risiko weiterer Quarantäne-Gebiete ist nicht gering. Mediziner rechnen mit wirksamen Impfstoffen nicht vor 5 oder 6 Monaten.

Wirtschaftlich ist Deutschland vom Corona-Virus deutlich betroffen. Auch aus diesem Grunde sollte die Bundesregierung und die EU China anbieten, mit ärztlicher und medizinischer Hilfe zu unterstützen. Es reicht nicht aus, bei uns zu sagen, es sind nur ein paar Fälle und die kriegen wir in Deutschland in den Griff. Der Corona-Virus hat menschliche und wirtschaftliche Dimensionen. Die vorstehende grobe Abschätzung erlaubt eine Größenordnung der wirtschaftlichen Tragseite für die Autoindustrie.