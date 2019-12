Dann sind Weihnachtsgeschenke am günstigsten

Nur noch drei Wochen bis Heiligabend. Höchste Zeit also, Weihnachtsgeschenke für die Lieben zu besorgen. Doch wann sollten Verbraucher am besten Parfum, Spielekonsole und Co kaufen? Die Shopping- und Vergleichsplattform www.idealo.at hat die Preise der beliebtesten Produkte in den Top-30-Kategorien aus den Monaten November und Dezember 2018 analysiert und den besten Kaufzeitpunkt für gefragte Geschenke identifiziert.