DAN-Chef: "Winterurlaub kostet bald mehr als ein Küche"

Der Geschäftsführer des oberösterreichischen Küchenherstellers DanKüchen, Ewald Marschallinger, rechnet für 2026 erstmals seit Corona wieder mit einem "moderaten Wachstum" von 6 Prozent beim Umsatz. Große Erwartungen verknüpft er mit der erstmaligen Produktion einer preisgünstigen Einstiegslinie, der "DAN-First". Als Herausforderung nannte er im APA-Gespräch die auf das Werk zukommende Pensionierungswelle, knapp 50 Prozent der aktuellen Beschäftigten sind über 50 Jahre. Im Hinblick auf die notwendige Rekrutierung neuen Personals startet DanKüchen im September 2026 zum ersten Mal mit der Ausbildung von Lehrlingen. In den nächsten sieben bis zehn Jahren gehen sehr viele langjährige und damit erfahrene Beschäftigte in Pension, da "müssen wir entsprechend nachziehen", sagt Marschallinger. "Wir steigen mit drei Lehrberufen ein - zwei im kaufmännischen Bereich und was für uns ganz, ganz wichtig ist, mit einer Lehre zum Holztechniker/Holztechnikerin."

Tourismus "größter Konkurrent" Die Branche spüre, dass sich "die Bauvolumenkurve 2025/26" wieder normalisiere. Es kämen wieder mehr Kunden mit Einreichplänen. Die Grundstimmung empfinde er als positiv. "Der größte Konkurrent von uns jetzt ist der Tourismus. Ein Winterurlaub kostet bald mehr als eine Küche", beschreibt der Geschäftsführer die aktuelle Situation. Die Werksauslastung und damit der Umsatz sei im zweiten Halbjahr 2025 deutlich besser als im Vergleich zum entsprechenden Halbjahr 2024. Trotz Wegfalls von Kika/Leiner, die Dan-Küchen im Sortiment führten, rechnet Marschallinger heuer wie im Vorjahr mit einem Umsatz von 85 Mio. Euro, 2026 erwartet er ein Plus von 6 Prozent. Die EBIT-Marge liege auch heuer wieder im zweistelligen Prozentbereich, der absolute EBIT-Betrag und die Marge seien 2025 sogar höher als 2024. "Diese wirtschaftliche Stabilität gibt uns auch die Möglichkeit in den Markt oder in Marktanteile zu investieren." Konkret spricht der Geschäftsführer den Einstieg in ein günstigeres Preissegment an, "weil der Durchschnittswert der Küchen eher teurer geworden ist" und es für das günstigere Segment in Österreich einen "sehr großen Markt" gebe. So seien 2024 in Österreich 158.000 Küchen verkauft worden, knapp 70.000 davon in einem Preissegment zwischen 5.000 und 10.000 Euro inklusive der Geräte. Darauf habe man nun mit der Serie DAN-First reagiert, wolle so Kundinnen und Kunden von Ikea und Möbelix gewinnen.