Razzia: Steuerermittler durchsuchen Deutsche-Bank-Zentrale

Ermittler von Staatsanwaltschaft und Steuerfahndung haben am Mittwoch die Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main durchsucht. Nach Informationen mehrerer deutscher Medien stehen die Maßnahmen im Zusammenhang mit Ermittlungen wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung bei Cum-Cum-Geschäften .

Cum-Cum-Geschäfte sind Aktiengeschäfte rund um den Tag der Dividendenausschüttung. Dabei wurden Aktien vorübergehend zwischen ausländischen und inländischen Investoren hin- und hergeschoben, um Steuern auf Dividenden ganz oder teilweise zu vermeiden. Anders als die als strafbar eingestuften Cum-Ex-Geschäfte sind Cum-Cum-Modelle nicht grundsätzlich illegal. Behörden und Gerichte prüfen jedoch seit Jahren, ob viele dieser Konstruktionen rechtswidrig waren und Steuern zu Unrecht gespart wurden.