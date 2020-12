Credit Suisse droht Geldstrafe von bis zu 680 Mio. Dollar

Der Credit Suisse droht weiteres Ungemach in Sachen Rechtsfällen. Ein noch offener Hypothekenstreit in den USA könnte der Großbank eine Geldstrafe von bis zu 680 Mio. Dollar (568 Mio. Euro) einbrocken.

Der Fall zwischen der Bank und dem US-Unternehmen MBIA in New York datiert aus dem Jahr 2009. Es geht in dem Streit um Garantien bezüglich eines Hypothekendarlehens, einem sogenannten Residential Mortgage Backed Security (RMBS).

Vergangene Nacht habe der leitende Richter beide Parteien aufgefordert, Schadensschätzungen vorzulegen, teilte die Credit Suisse mit. Es könnte nun zu einem Urteil von bis zu 680 Millionen Dollar kommen.