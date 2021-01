Covid-19 wird zum Turbo für digitale Vorreiterunternehmen

Investitionen in digitale Fähigkeiten und neue Technologien zahlen sich laut Studie also aus. Digitale Kompetenzen, die vor Investitionsstopps aufgebaut wurden, helfen den Vorreitern in der akuten Krisenbewältigung und sind in der Zeit nach der Krise ein Wettbewerbsvorteil.

Circa doppelt so viele digitale Vorreiter als Nachzügler haben die Zeit vor Covid-19 genutzt und im Schnitt etwa 15 Prozent der Betriebsausgaben in Digitalisierung investiert. Vorreiter gaben häufiger an, hauptsächlich in IT und Daten zu investieren. Außerdem setzen sie mehr Mitarbeiter in digitalen Rollen ein, die doppelt so viel Training – auch in künstlicher Intelligenz – erhalten, als jene der Nachzügler.

Europa hinterher

In der aktuellen Krise nutzen digitale Vorreiter bereits Analysen auf Basis künstlicher Intelligenz, um Lieferketten trotz Covid-19 stabil zu halten. „Sie halten ihre Kunden oder gewinnen sogar Neukunden hinzu, auch wenn der traditionelle Handel eingeschränkt ist“, sagt Grebe.