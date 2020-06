Coronavirus: UN-Chef warnt vor globalem Lebensmittel-Notstand

UN-Generalsekretär António Guterres hat in der Coronavirus-Pandemie vor einem "globalen Lebensmittel-Notstand" gewarnt, falls die weltweiten Nahrungsmittelversorgungssysteme nicht so schnell wie möglich verbessert würden. Mindestens 820 Millionen Menschen litten unter Hunger, sagte Guterres am Dienstag in New York per Videobotschaft.

Versagen

Dabei gebe es ausreichend Nahrungsmittel, um die 7,8 Milliarden Bewohner der Welt zu ernähren, erklärte Guterres. "Unser Nahrungsmittelversorgungssysteme versagen und die Covid-19-Pandemie macht es noch schlimmer."